Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшихся в Курской области, пытаются покинуть регион. Для этого они прибегают к различным тактикам, в частности, маскируются под мирных жителей. Об этом рассказал российский боец с позывным Спиридон в беседе с RT.

По словам военнослужащего, украинские солдаты, оказавшись в окружении, бросили все вооружение и стремятся оставить позиции. Из-за того, что они переодеваются и пытаются сбежать под видом гражданских, российские бойцы вынуждены проверять документы.

Предсказаны действия ВСУ после отступления из Курской области

Как отмечает RT, заблокированными остаются «сотни, если не тысячи» солдат ВСУ, и с каждым часом Вооруженные силы России находят новых бойцов противника.

Ранее стало известно, что из освобожденных населенных пунктов в Курской области эвакуировали 423 человека.