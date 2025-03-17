Зеленский рассказал о создании дрона с дальностью до 3 тыс. км

Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что ему доложили о работах над БПЛА и ракетами. Он уточнил, что «есть хорошие новости относительно дронов», способных преодолевать до 3 тыс. км.

По его словам, беспилотник с дальностью до 3 тыс. км уже прошел испытания. Он добавил, что Украина развивает такую ​​линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность страны.

«Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — «Длинного Нептуна». Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — уточнил Зеленский.

По его оценке, украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров — это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая будет создана на континенте.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до 3 тыс. км, способный поражать цели в Сибири.

По данным издания, Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку БПЛА, способных обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях.