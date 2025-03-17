ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. <...> В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта - повреждена кровля. В районе поселка Красная Яруга вследствие детонации беспилотника посечен легковой автомобиль", - написал он.

Гладков добавил, что дрон ударил по грузовому автомобилю в хуторе Фищеве - транспортное средство получило значительные повреждения. В селе Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием - посечен фасад. В Валуйском округе в результате детонации FPV-дрона повреждения получило ограждение частного домовладения.

Также в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом - выбиты окна в доме и хозпостройке, а также поврежден фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.