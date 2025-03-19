Бойцы армии России могут использовать брошенную на территории Курской области технику украинских войск.

Об этом ТАСС сказал военный эксперт Виталий Киселёв.

Он обратил внимание на то, что боевики ВСУ оставили в российском регионе технику «в достаточно хорошем состоянии».

«(Техника) Может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — заявил эксперт.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео того, как российские военные эвакуируют затрофеенную у ВСУ технику из освобождённой Суджи.

Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в Курской области бойцы ВС России эвакуируют трофейную технику, которую ВСУ получили от западных государств.