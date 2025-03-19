Киселёв: ВС России могут использовать брошенную в Курской области технику ВСУ
Бойцы армии России могут использовать брошенную на территории Курской области технику украинских войск.
Об этом ТАСС сказал военный эксперт Виталий Киселёв.
Он обратил внимание на то, что боевики ВСУ оставили в российском регионе технику «в достаточно хорошем состоянии».
«(Техника) Может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — заявил эксперт.
Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео того, как российские военные эвакуируют затрофеенную у ВСУ технику из освобождённой Суджи.
Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в Курской области бойцы ВС России эвакуируют трофейную технику, которую ВСУ получили от западных государств.