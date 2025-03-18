Военкор Коц: ВСУ использовали жителей Суджи как живой щит

Военкор kp.ru Александр Коц рассказал, что ВСУ использовали жителей Суджи как живой щит.

«Из жителей Суджи сделали инструмент пропаганды для западных СМИ. И, конечно, им пытались промыть мозги враньём о стране, которая их бросила на произвол судьбы. И не думает возвращать… освобождённым в Курской области это еще предстоит осознать», — заявил Коц.

Как отметил военкор, когда местных жителей позвали в российский пункт временного размещения, слова о горячем питании, электричестве и выплате компенсаций звучали для них как «фантастика».

Ранее жительница Суджи Курской области рассказала, как во время оккупации ей приходилось воровать лекарства, чтобы выжить.