Россия не даст второго шанса иностранным наемникам на Украине, которые вернулись в зону боевых действий после попадания в плен и последующего обмена. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, чьи слова приводит News.ru.

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«Кто попадал в обменный фонд, мы их отдавали тем странам, которые делали запросы, а они потом опять возвращались и опять участвовали в боевых действиях. Второго шанса им спасти свою жизнь мы после этого не давали», — пояснил он.

Эксперт отметил, что ранее Москва проявляла снисхождение и отпускала наемников после запроса других стран. Однако ситуация изменилась из-за того, что под видом инструкторов и волонтеров на Украине находились профессиональные иностранные военные. Леонков также добавил, что на них не распространяется конвенция, касающаяся военнопленных.

Ранее стало известно, что в Курской области в окружение попало большое количество наемников ВСУ из стран Латинской Америки. По словам представителя пророссийского подполья, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.