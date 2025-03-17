В США оценили «затаившиеся» российские FPV-дроны

Lenta.ru

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) России используют засады для уничтожения конвоев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность «затаившихся» дронов оценило американское издание Forbes.

В США оценили «затаившиеся» российские FPV-дроны
© РИА Новости

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение российского дрона. Аппарат пролетел над дорогой, которую использовали ВСУ, и приземлился на обочине. Оператор экономил заряд дрона, дожидаясь достойной цели. После появления в поле зрения камеры аппарата пикапа с боеприпасами оператор поднял беспилотник и поразил технику противника.

В публикации подчеркнули, что эта тактика требует тщательного планирования и высокой квалификации оператора дрона. «Посадка радиоуправляемого беспилотника в неправильном месте может привести к потере связи с оператором. Посадите оптоволоконный дрон в неправильном месте, и его кабели толщиной в несколько миллиметров, через которые беспилотник посылает и принимает сигналы, могут запутаться», — пишет Forbes.

Ранее в марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты получили специальные камеры с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения.

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