В Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине

Урегулирование конфликта на Украине возможно только путем решения его первопричины, а размещение военного контингента стран НАТО создаст дополнительные поводы для его эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал разговоры о размещении военных НАТО на Украине «абсолютно опасной тенденцией».

«Жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — уверен Песков.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.