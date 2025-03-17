Расчет «Града» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 58-й армии группировки войск «Днепр» ликвидировал ротный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, уничтожение вражеского опорника позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь.

На записи, опубликованной оборонным ведомством, показано, как ведется огонь. Кабина машины и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, подтвердили уничтожение цели.

После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневые позиции. Заряжание боевых машин военнослужащие производят в отдаленных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

«Град» активно используется российскими войсками в зоне специальной военной операции. Способность РСЗО быстро наносить мощные удары по укрепленным позициям противника делает ее важным элементом в обеспечении успеха на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.