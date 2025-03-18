Факт незаконной мобилизации в ВСУ не освобождает украинца от обязанности нести все тяготы службы и, в идеале, погибнуть за режим Зеленского. Такое правило установила Верховная рада и подтвердил Верховный суд Украины, что иронично - тоже сокращенно ВСУ.

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На минувшей неделе Рада приняла в первом чтении закон №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушения в процессе мобилизации и медосмотра. Большой надобности в том не было, поскольку существующее украинское законодательство предусматривает наказание за такие нарушения, но почти полное, за редкими исключениями, отсутствие применения уголовного кодекса в этой части вызывает брожение, страх и недовольство властью в украинском обществе. Поэтому парламентом был сделан символический жест, указывающий на знакомство депутатов с актуальной проблематикой социума.

Радость оставшегося на территории населения, возомнившего, что теперь на Украине все будет по закону и справедливости, потребовала отрезвляющих сигналов свыше. Депутаты принялись объяснять, что они не совсем то имели в виду, и, во-первых, факт незаконной мобилизации истцу в камуфляже нужно будет сначала доказать, потом дождаться положительного решения суда, и только после этого, во-вторых, ходатайствовать о своей демобилизации. И пока все этапы этого сложного пути, которые могут занять годы, не будут пройдены, служить ему все равно придется, а там, глядишь, и демобилизовать будет некого.

Окончательно все точки в этом вопросе в понедельник расставил Верховный суд, то есть ВСУ. На его сайте сообщается, что Кассационный административный суд в составе ВСУ рассмотрел иск некоего военнослужащего к районному ТЦК о признании противоправности мобилизации и соответствующего освобождения от службы и принял решение, обжалованию не подлежащее. Оно гласит, что "процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации необратима, а признание процедуры призыва противоправной не влечет возобновления предыдущего положения лица, призванного на военную службу, путем его увольнения".

Простыми словами, если рядового украинца все-таки мобилизовали, то уже бесполезно жаловаться на избиения в процессе, наличие проблем со здоровьем и права на отсрочку - ВСУ неизбежны, как смерть. Тот, кто паче чаяния выживет, может обратиться в украинский суд и попытаться вытребовать для военкома или признавшего его годным к смерти врача наказание - до восьми лет лишения свободы по прикидкам депутатов в первом чтении. Пока же мобилизация на Украине продолжается своим чередом - с засадами, погонями за жертвой, избиениями, убийствами и самоубийствами в ТЦК, и иного порядка вещей при незаконном президенте Зеленском никакой суд на Украине не предусматривает.