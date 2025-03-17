Странам НАТО рекомендовали разместить самолеты по всей Европе из-за «Орешника»

Газета.Ru

Североатлантическому альянсу необходимо разместить свои военные самолеты по всей Европе, чтобы защититься от российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Странам НАТО рекомендовали разместить самолеты по всей Европе из-за «Орешника»
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«[Нужно] рассредоточить самолеты по отдаленным местам — второстепенным взлетно-посадочным полосам и шоссе по всей Европе», — говорится в публикации.

Такое решение позволит сделать основные авиабазы альянса «менее привлекательными целями для российских ракет», считает издание.

Foreign Policy подчеркнул, что «Орешник» — это «зверь, отличающийся от своих предшественников».

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории к концу 2025 года. Он подчеркнул, что контролирует производство этих пусковых установок.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

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