Раскрыто воздействие звуковой пушки на человека

Звуковые пушки заставляют человека испытывать необъяснимую тревогу и дискомфорт, рассказал «Ленте.ру» эксперт по оружию Алексей Леонков. Он добавил, что в некоторых случаях действие звуковых пушек может негативно влиять на работу мозга.

«Такое оружие действительно существует. Промышленные образцы делали в США, эти пушки хотели поставить полицейским подразделениям, но затем направили в Ирак, Афганистан и использовали для подавления протестов, — рассказал эксперт. — Но я не слышал, чтобы такое вооружение было в Сербии. Даже не слышал, чтоб были какие-то закупки».

Леонков сравнил воздействие звуковых пушек на человека со звуковыми дорожками в фильмах ужасов, когда одна только музыка вызывает ощущение тревоги. Здесь, по его словам, принцип похож, но непосредственно звука человек не слышит.

«Возникает чувство тревоги, сильного дискомфорта, желание как можно скорее покинуть место воздействия. Это нелетальное оружие, но, если превысить мощность, оно может повлиять на человека самым негативным образом: повредить слуховой аппарат или нарушить работу мозга», — объяснил Леонков.

Ранее стало известно о протестах в Белграде, на которые вышли около миллиона человек. Сообщалось, что для подавления протеста власти использовали звуковые пушки. Информацию об этом опроверг президент Сербии Александр Вучич.