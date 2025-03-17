В небе заметили странный украинский дрон

В небе в зоне специальной военной операции (СВО) был замечен дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) странной формы. Его показал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

Фото было сделано дроном-разведчиком Российской армии.

«Предполагается, что это еще один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — пишет Федоров.

Военблогер добавил, что это может быть новый украинский дрон самолетного типа. Однако беспилотник такой формы был замечен впервые, пишет Федоров.

Ранее сообщалось, что Россия собирается изучить предложения Белоруссии о совместном производстве беспилотников. Москва планирует построить в Белоруссии завод по производству дронов.