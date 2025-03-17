Солдаты ВСУ, воевавшие на курском направлении, в интервью британским журналистам описали сцены своего отступления, «похожие на фильм ужасов». Пятеро украинских военных рассказали британским СМИ о «катастрофическом» бегстве под шквальным огнем, об уничтоженных колоннах военной техники и о постоянных атаках российских беспилотников.

Солдаты ВСУ заявили, что «коллапс» наступил после того, как российские силы освободили город Суджа. Один из собеседников журналистов заявил, что перед освобождением Суджи Россией в украинских войсках началась паника и наступил «развал фронта».

По его словам, к 9 марта основной маршрут между Суджей и Сумской областью полностью находился под контролем ВС РФ. Перемещение людей, материально-технического обеспечения и техники Украина осуществляла лишь по этой дороге.

Другой источник британских журналистов рассказал, что с помощью дронов ВС РФ уничтожили «десятки единиц» украинской техники, а ее обломки «создали заторы на путях снабжения». Еще один солдат ВСУ заявил, что украинская логистика на этом направлении «больше не работает - организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды невозможны».

«Дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и вездеходов. Много раненых и убитых», - так описал последствия для ВСУ другой военный.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении Суджи и еще нескольких населенных пунктов. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов Курской области, расположенных у границы. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть.