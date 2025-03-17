Появилось видео мощного взрыва, который разнес на части украинскую БМП-1

Необычной силы взрыв БМП-1 показан в Telegram-канале "Рядовой на передовой". Ее обнаружили на одном из участков линии боевого соприкосновения. Судя по обнародованному ролику, механик-водитель проявил невнимательность и наскочил на своего же противотанкового ежа.

В результате правая гусеничная лента оказалась разорванной. Случившееся стало поводом для экипажа и десанта, чтобы бросить технику и бежать. При этом задние люки остались открытыми. Как раз через один из них внутрь влетел российский дрон-камикадзе, управляемый по оптоволоконному кабелю. По всей видимости, боевая машина пехоты была полностью заправлена и с боекомплектом под завязку.

В результате произошла мощная детонация, и "копейка" разлетелась на части, некоторые из которых улетели на десятки метров. При этом за башней находилась система радиоэлектронной борьбы, совершенно бесполезная, когда нужно противостоять БПЛА такого типа.