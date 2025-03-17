Бойцы "Ахмата" нашли в Судже зажигалку боевика ВСУ с вопросом с того света

Командир "Аид" спецназа "Ахмат" опубликовал в своем Telegram-канале фото любопытной находки, сделанной в ходе зачистки Суджи и окрестностей.

© Российская Газета

Это зажигалка, принадлежавшая боевику ВСУ, который был уничтожен во время боев за город. На ней изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском: "Ты веришь в приведения?"

Шутливый вопрос после гибели владельца обрел другое значение. Словно украинский оккупант задает его с того света нашедшему зажигалку.

Напомним, командир Аид вместе со своей группой участвовал в операции "Поток". В общей сложности в ней было задействовано около 800 штурмовиков из спецназа "Ахмат", ДШРБ "Ветераны", 11-й бригады ВДВ, 30-го мотострелковго полка и бригады "Восток". Бросок по 16-километровой газопроводной трубе в тыл врага в Судже предопределил судьбу оккупированного города.