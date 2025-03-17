Названо число украинских боевиков, остающихся в Курской области

Зачистка территории Курской области может занять несколько дней, если там действительно находятся около семи тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил «Московскому комсомольцу» военный эксперт, военкор и участник СВО Евгений Линин.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер не исключил этот шаг, но пояснил, что в этой ситуации многое зависит от Киева — руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

15 марта полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Грабский сообщил, что в Курской области находятся до семи тысяч украинских солдат и ситуация с путями отхода «сложная и напряженная». В свою очередь координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев отметил, что в окружении в российском регионе оказались до 30 офицеров из стран НАТО.

«Семь тысяч - это две полноценные бригады. Одна бригада составляет примерно 3,5 тыс. человек. Это достаточно серьезное боевое соединение. Это действительно очень много. Если предположить, что они там действительно есть в таком количестве, то ликвидация такого формирования займет как минимум несколько дней», - заметил Евгений Линин.

По его словам, называть точные сроки «зачистки» пока рано, так как они будут зависеть от того, в каком состоянии находятся военнослужащие ВСУ.

«Если они находятся в условиях голода и жажды и готовы сдаться первому встречному, это значительно упрощает процесс. В то же время, если они укрылись в лесополосах и зарылись в опорные пункты, продолжая сопротивляться, это требует совершенно другого подхода и, соответственно, больше времени для ликвидации», - пояснил он.

Военный эксперт отметил, что после того, как линия фронта сдвигается, устанавливаются новые рубежи, на которых закрепляются российские силы. Затем начинают действовать отряды, которые занимаются зачисткой. Они начинают движение вглубь. В этом процессе участвуют саперы и штурмовые группы.

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«В ходе этой операции могут быть обнаружены солдаты, которые, возможно, не осознали, что уже проиграли, и продолжают оказывать сопротивление. Эти солдаты могут быть уничтожены, если откажутся сдаться в плен», - рассказал он, заметив, что дополнительные сложности создает рассредоточение украинских войск, поэтому «на всю зачистку Курской области уйдут дни».

Ранее в Минобороны России сообщили, что работу саперов в Курской области осложняет то, что в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. В частности, саперы обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

При этом в регионе развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии.