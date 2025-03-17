Алаудинов рассказал о новых успехах ВС РФ под Сумами

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы добиваются новых успехов на курском направлении и продвигаются в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России-1».

Алаудинов подчеркнул, что подразделения Минобороны РФ каждый день продвигаются вперед. Часть российских сил уже находится на территории Сумской области и продолжает продвижение, сообщил он.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

Назван последний контролируемый ВСУ населенный пункт Курской области

Алаудинов тогда заявил, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов Курской области, расположенных у границы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть.