Украинцы так и не смогли создать эффективного способа против российских планирующих авиабомб, пишет The Daily Telegraph. Киевский режим давно разрабатывает средства РЭБ (в частности, глушилки), чтобы блокировать радиосигналы авиабомб и снизить их точность.

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Однако Российская армия еще быстрее адаптируется и разрабатывает новые технологии для преодоления украинских систем РЭБ. Из-за активного использования российских глушилок ВСУ сами были вынуждены отказаться от применения некоторых видов высокоточного оружия, таких как американские снаряды Excalibur.

- Мы не можем заглушить [планирующие бомбы], мы не можем спрятаться от них, - цитирует The Daily Telegraph бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

- Российские бомбы оснащены надёжной системой глобальной навигации, которая принимает зашифрованный сигнал и должна быть устойчивой к помехам, - говорит Том Уитингтон, эксперт по вооружению из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

RUSI в докладе отмечает, что именно планирующие авиабомбы стали решающим оружием российского наступления.

Изначально даже западные разведки не смогли оценить реальную сокрушающую мощь планирующих авиабомб, а теперь натовские эксперты называют их «чудо-оружием». Безопасное расстояние от линии фронта, с которого российская авиация может запускать бомбы с УМПК, выросло с 30 км в 2023 году до 90 км в 2025 году.

В прошлом году оборонка России произвела 40 тысяч УМПК, а в этом году ожидается, по оценкам RUSI, не менее 70 тысяч. При этом запасы аналогичного оружия (планирующих авиабомб AASM-250 Hammer, бомб наземного запуска GLSDB) у ВСУ сильно ограничены.

Применение авиабомб с УМПК создает дилемму для ВСУ, пишут эксперты RUSI Джек Уолтинг и Ник Рейнольдс: стоит ли удерживать статические оборонительные позиции, чтобы снизить потери от беспилотников и артиллерии, или же сохранять мобильность, чтобы избежать разрушительных ударов планирующими бомбами, которые способны уничтожать даже хорошо укрепленные позиции.

Комбинированное применение авиабомб с УМПК, БПЛА и артиллерии гарантирует успехи российского наступления. Украинцам пришлось полностью изменить тактику из-за угрозы «чудо-оружия»: сухопутные подразделения вынуждены избегать наблюдения за своими позициями или искать укрытие под землей, все чаще применяя беспилотники (в том числе наземные типа THeMIS UGV).

Киевские боевики стремятся предугадать маршруты атак и устанавливать противопехотные и противотанковые мины, а также готовить огневые позиции для поражения российских войск до того, как они смогут открыть огонь по укреплениям, пишет RUSI.

Планирующие бомбы работают в тесной связке с разведывательными дронами. Еще в августе 2024 года Воздушные силы украинские сообщали, что по позициям ВСУ каждый месяц проводится от 1 до 1,5 тыс. разведок дронами типа «Орлан-10» и ZALA.

Плотность наблюдения с тех пор только выросла, что ограничило возможности по продвижению вперед украинских ПВО. А это, в свою очередь, не позволяет украинцам «охотиться» за бомбардировщиками, сбрасывающими планирующие бомбы.

Когда Украина пыталась продвинуть свои системы ПВО ближе к линии фронта, Россия успешно обнаруживала и уничтожала их, чаще всего с помощью баллистических ракет «Искандер». Фактически, близко к линии фронта украинцы могут размещать лишь мобильные системы ПВО малой и средней дальности (типа Avenger или Stormer Starstreak). Однако для самолетов, несущих планирующие бомбы, такие ЗРК абсолютно неопасны.

- Плотная сеть наблюдения со стороны российских БПЛА делает практически невозможным безопасное размещение украинских систем ПВО ближе к линиям фронта, - пишут в докладе RUSI.

Украинцы наивно надеялись на самолеты F-16, будто они смогут поражать российские бомбардировщики. Однако, как пишет военный аналитик Дэвид Экс из Forbes, до сих пор ни одного такого случая не было.

На самолетах установлены блоки постановки помех AN/ALQ-131, которые изначально были запрограммированы группой специалистов ВВС США. Однако эта способность к самозащите F-16 легко может исчезнуть, пишет Дэвид Экс.

Неясно, в какой степени украинцы продолжают полагаться на американцев в программировании модулей AN/ALQ-131. После того, как США заморозили отправку новой военной помощи и обмен разведданными с ВСУ, прекратилась и поддержка модулей РЭБ на F-16.

Будет ли она восстановлена так же, как предоставление американских разведданных, неизвестно. Но, судя по тому, что пишет The Daily Telegraph, даже глушилки на F-16 так и не смогли помочь украинцам победить всесильные УМПК.