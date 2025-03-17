Бывший порноактер рассказал о ранении в мошонку на СВО

Бывший порноактер Алексей Олейник, известный под прозвищем Садко, рассказал о ранении в мошонку, когда он оказался в зоне специальной военной операции (СВО). В этом он признался в интервью изданию Baza.

В целом, отметил артист, после СВО он был весь в ранениях. Только за полтора месяца в боях под Харьковом он был ранен четырежды. В основном его и остальных бойцов атаковывали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со стороны Украины.

Олейник сказал, что самое последнее ранение оказалось серьезнее всего — тогда была повреждена его мошонка.

"[26 января] мы с парнишкой с позывным Хан пытались выйти с позиций, а до эвакуации еще километров девять надо идти. (…) На нас послали еще беспилотник, от взрыва нас телами засыпало — я отключился. Когда проснулся, прилетел еще один дрон — я его из калаша сбил. Сумел добежать до блиндажа, но обезбол отпустил, и я вырубился опять. Лежал там двое суток, не пил, не ел, не мог двигаться. Держал ноги как на гинекологическом кресле, яйца распухли, как у слона. Очнулся, закинулся таблетками, начал искать Хана. (…) Был уже четвертый день с нашей попытки дойти до эвакуации, а на местности был туман — идеально, чтобы меня не обнаружили. Поэтому я принял решение, что надо выходить самому". Алексей Олейник, бывший порноактер

«Как впоследствии показал осмотр, осколок прошел ровно сквозь мошонку, оставив по осколку в каждом. Осколок был горячий, он, проходя через мошонку, запаял раны — я поэтому кровью не истек. Теперь можно смело сказать, что у меня стальные яйца», — подытожил бывший порноактер.

Насколько известно, на СВО он пошел осенью 2022 года по повестке, присланной после начала частичной мобилизации в России. Олейник указал, что на границе с ЛНР он оказался уже в октябре. Бывший порноактер был назначен сначала старшим стрелком, а потом — оператором танка. Позднее же россиянин стал командиром танкового взвода.

Ранее жители освобожденного в Курской области села рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ. Украинские военные, по их словам, издевались над ними, в жилых районах они размещали военную технику. Кроме того, жители не раз слышали о расправах над местными.