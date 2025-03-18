Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности — говорить всю правду и не впадать в панику. Об этом сообщили Минобороны РФ.

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— Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится. Ведите себя спокойно, не впадайте в панику, — сказал он.

Холодий отметил, что после того, как его мобилизовал территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), обучали его, в основном, медицине, показывали, как ходить «двойками» и «тройками», передает РИА Новости.

Один из боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, заявил местному жителю Сергею из Казачьей Локни, что после окончания конфликта он «пойдет с вилами» на ТЦК с украинскими пограничниками.

10 марта были раскрыты подробности подземной операции с газопроводом в Судже, участниками которой стали более 800 добровольцев и военнослужащих. В тыл ВСУ по пустой трубе газопровода вышли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока». В подробностях операции разбиралась «Вечерняя Москва».