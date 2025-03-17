Солдаты ВСУ из российского плена передали «привет» бросившему их командиру

Командование ВСУ бросило украинских солдат в Курской области «как котят», их отправили «на мясо — как заградительный щит», чтобы офицеры могли сбежать из приграничья, сообщили сами военнопленные спецкору RT Александру Пискунову.

Взяли пленных бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Бросили как котят. Ставили просто на мясо — как заградительный щит для тех, кто убегал отсюда на машинах: офицеров и остальной приближённой твари», — сказал один из пленных.

Они также передали «привет» из российского плена своему командиру с позывным Тринадцатый.

«Передаю привет своему командиру — Тринадцатому — за то, что бросил нас там. Пацаны, если кто-то остался живой, сдавайтесь. Это единственный шанс выжить», — сказал командир 1-го отделения взвода связи 156-го батальона 118-й бригады ТРО из города Черкассы.

Другой пленный также обратился к командиру.

«Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил там? Командир ты наш... Жди, Тринадцатый, в гости», — сказал он.

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наёмники в курском приграничье отстреливают украинских солдат, пытающихся отступить.