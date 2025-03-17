Названо самое востребованное оружие в мире

Авиация и системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются самыми востребованными категориями на мировом рынке оружия. Лидирующие позиции назвали специалисты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2025-2028 годы распределились следующим образом: 1. Авиационная техника — 175,022 миллиарда долларов (30,62 процента); 2. Техника ПВО — 76,460 миллиарда (13,38 процента); 3. Бронетехника — 76,217 миллиарда (13,34 процента)», — говорится в материале.

Также в пятерку вошла военно-морская техника с долей 11,53 процента и вертолеты (10,97 процента). Шестое место занимает ракетно-артиллерийское вооружение (6,01 процента), а на беспилотники приходится 2,67 процента от общих объемов. При этом стоит учитывать, что распространенные беспилотные системы стоят значительно дешевле большинства комплексов противовоздушной обороны или пилотируемых самолетов.

В феврале директор ЦАМТО Игорь Коротченко допустил, что российская сторона готова передать Индии технологии для производства истребителя пятого поколения Су-57 на индийских предприятиях.