В России оценили отступление ВСУ из Суджи как элемент сделки с США

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Суджа Курской области не является частью мирных переговоров с США. Об этом порассуждал в Сергей Марков.

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По мнению эксперта, выход украинских военных не является элементом подготовки к сделке, так как отступление ВСУ происходит слишком хаотично. В качестве подтверждения Марков сослался на сообщения украинских военных блогеров о больших потерях при отступлении.

«Значит, никакой договоренности о выходе ВСУ из Курском области в обмен на что-то еще нет», — оценил подобные версии политолог.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.