ОДКБ проведет стратегическую командно-штабную тренировку

С 17 по 20 марта 2025 года в рамках Организации Договора о коллективной безопасности пройдёт стратегическая командно-штабная тренировка, организованная под руководством начальника Объединённого штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Участие в мероприятии примут Объединённый штаб, Секретариат ОДКБ, а также заинтересованные министерства и ведомства государств — членов организации.

Тренировка включает три этапа, в ходе которых участники будут последовательно решать задачи по подготовке коллективных решений, необходимым для формирования и развёртывания всех компонентов военной составляющей ОДКБ.

На каждом этапе будут рассмотрены десять разработанных проектов решений, касающихся формирования и развёртывания компонентов Вооружённых сил, финансового обеспечения группировок, а также оказания военно-технической помощи государствам.

После завершения тренировки все отработанные проекты решений ОДКБ будут переданы государствам как исходные данные для разработки планирующих документов для совместных и специальных учений, запланированных на сентябрь-октябрь текущего года на территориях Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее глава Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков рассказал о военной обстановке в мире.