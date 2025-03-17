Зеленский подписал закон о возможности отправки ВСУ в другие государства

Владимир Зеленский подписал закон о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Закон был принят украинским парламентом 25 февраля. Согласно документу, в период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения принимает президент с одновременным внесением в Раду законопроекта о его утверждении. Вместе с законопроектом глава государства подает информацию о задачах, общей численности подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании.