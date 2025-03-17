В Раде назвали причину бегства ВСУ из Курской области

Отступление ВСУ с территории Курской области является очередным просчетом командования украинской армии, заявила в своем телеграм-канале депутат Рады Марьяна Безуглая.

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«Отступление из Курской области не запланировано – это очередной просчет. Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского!», - поделилась своей точкой зрения она.

По мнению нардепа, операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно в настоящее время.

В конце прошлой недели ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении армией России под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.

Важной составляющей стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 км и ворвавшись в тыл украинской армии в Судже. Эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала развалу их обороны.