Размещение "Орешника" в Беларуси позволит противостоять наращиванию сил НАТО вблизи ее границ, сообщает Military Watch Magazine.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские гиперзвуковые ракетные комплексы "Орешник" вскоре будут размещены на территории страны.

Ожидается, что в Беларуси будут базироваться ракеты, оснащенные как ядерными, так и обычными боеголовками, отмечает издание.

"Развертывание "Орешника" следует за крупномасштабными поставками в Беларусь баллистических ракетных систем малой дальности "Искандер-М" и систем ПВО С-400 и укрепляет способность страны асимметрично противостоять быстрому расширению сил НАТО вблизи ее территории", - пишет MWM.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Напомним, что 21 ноября 2024 года в ответ на применение ВСУ западного дальнобойного ракетного оружия по российской территории РФ нанесла удар по крупному военно-промышленному предприятию Украины, испытав в боевых условиях новейшую баллистическую ракету "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду. Современные системы ПРО не способны ее перехватить.