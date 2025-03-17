Украинская армия отправила женщин на передовую

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу женщин-военнослужащих на южнодонецкое направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас женское подразделение находится в окрестностях Константинополя. Они принимают участие в боевых действиях как штурмовики. На этом участке фронта украинская армия несет большие потери.

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Напомним, что 8 марта Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, из которых 5,5 тысяч находятся на передовой. По сравнению с 2020 годом число таких военнослужащих в ВСУ выросло на 20%. Незадолго до этого в ведомстве признавались, что почти четверть кандидатов на службу в украинскую армию — женщины. Больше всего обращений от украинок получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.