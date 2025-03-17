СМИ: Затаившиеся у дороги российские дроны уничтожают конвои ВСУ

Журнал Forbes оценил новую тактику операторов дронов ВС РФ на Курском направлении. Они атакуют бегущие колонны ВСУ с земли, притаившись дороги.

Как отметил аналитик Эндрю Перпетуа, этот прием использует группа БПЛА "Рубикон", сыгравшая важную роль в разгроме ВСУ в Курской области. В статье в качестве примера публикуют кадр из видео, где дрон нападает на украинский конвой из засады.

На кадрах видно, как оператор приземлил беспилотник у дороги, чтобы не тратить заряд батареи. Как только поехал украинский конвой, он взлетел, начал погоню и поразил один из пикапов.

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"Эта тактика требует мастерства и тщательного планирования. Посадите радиоуправляемый дрон не в том месте, и оператор может потерять связь. Посадите оптоволоконный дрон не в том месте, и его кабель толщиной в несколько миллиметров, по которому дрон посылает и принимает сигналы, может запутаться, - отмечает автор статьи. - Операторы "Рубикона" явно обладают навыками и опытом, необходимыми для того, чтобы посадить дрон при организации сложной воздушной засады".

Кроме того, они устраивают ловушки, сажая дроны прямо на дорогу и взывая их под проезжающим транспортом, как противотанковые мины.