Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают «потенциальную договоренность» о Черном море в рамках контактов по решению украинского конфликта. По его словам, диалог касается доступа к портам.

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Офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в интервью «Абзацу» сказал, что американцы стремятся получить от России гарантии, что ВС РФ не будут наносить удары по инфраструктуре в районе портов Одессы. За счет таких договоренностей Штаты хотят возобновить транспортировку зерна с Украины по морю, а обратно на торговых кораблях осуществлять поставки вооружений.

По словам Крапивника, даже если Вашингтон и Москва договорятся о ненанесении ракетных и беспилотных ударов в районе Черного моря, это не остановит ВСУ от провокаций. США непременно направят оружие в Одессу, тем самым подогреют желание Киева сорвать достигнутые соглашения.

Руководство РФ прекрасно осознает все риски, поэтому вряд ли условия ведения боев на черноморском побережье претерпят серьезные изменения, заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикации о планах Лондона направить миротворцев на Украину.