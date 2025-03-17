Раскрыт главный принцип выбора тактики ВС России в зоне СВО

Тактика Вооруженных сил России в зоне СВО меняется в зависимости от местности, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, местность в Донбассе сильно отличается от Сумской и Курской областей наличием крупных промышленных предприятий.

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Тактика меняется в зависимости от обстановки, от местности, которая есть. Местность в Донбассе абсолютно отличается, допустим, от местности в Сумской области, там нет агломерации. Если брать Курскую и Сумскую области, то там нет выработанных терриконов, нет крупных промышленных предприятий, как в Донбассе, — сказал Дандыкин.

По его словам, российская армия применяет разные тактические приемы на протяжении почти двух тысяч километров фронта, включая и зону КТО в Курской области. Военэксперт добавил, что группировка ВС РФ в устье Днепра решает вопросы, связанные с форсированием рек, чего не было в других областях.

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Ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские военные начали бои за Малые Щербаки в Запорожской области. По словам общественника, южная часть села и южная окраина соседних Щербаков уже перешли под контроль ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.