Подполье рассекретило «тайную базу», откуда дроны летят на Россию

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаеве может находиться база украинских беспилотников, которые используются для атак по российским регионам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лебедев процитировал сообщение о «необычном поведении авиации», которое получил от одного из жителей Николаева. По словам этого человека, 15 марта над Баловным-Константиновкой летали «очень громкие» самолеты с реактивными двигателями.

«Было несколько заходов с востока на запад. Взлетов-посадок не было, просто пролеты. Летали достаточно высоко <…>, но звук был очень громкий», - рассказал житель Николаева.

Лебедев отметил, что речь идет о районе городского аэропорта Николаев. По данным координатора подполья, на территории аэропорта изготавливаются беспилотники с реактивными двигателями и проводятся тренировки «под руководством иностранных военных». Лебедев подчеркнул, что недавно такие дроны были использованы для атак по территории России.

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Он добавил, что аэропорт хорошо защищен системами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Местные жители иногда пишут о громких звуках, исходящих со стороны аэропорта.

«А значит, в районе или на территории аэропорта могут находиться пусковые установки для дальнобойных ракет», - заключил Лебедев.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. В СМИ появилась информация, что атака дронов управлялась из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

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