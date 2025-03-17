Участника операции «Поток» в Судже госпитализировали с тяжелым отравлением

Участник прорыва в Суджу по газовой трубе был госпитализирован с тяжелым отравлением. Об этом сообщила мать военного в понедельник, 17 марта.

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На данный момент о подробностях состояния военного неизвестно.

— Герой, который был в Судже в рамках операции «Поток» — Зайцев Евгений из Кунашакского района Челябинской области. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление, — сообщила мать бойца ВС РФ в разговоре с Ura.ru.

Российские военнослужащие, участвовавшие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, теряли сознание в газовой трубе, пробираясь в тыл противника из-за критической нехватки кислорода.