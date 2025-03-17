Вдоль "дороги смерти" Суджа - Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

По данным военкоров, российская группировка "Север" выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется.

Из большей части Гоголевки, которая находится рядом с границей, противник практически выбит, там завершается зачистка.

Также сообщается, что в лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников (возможно, колумбийцев). Они отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь, и бежали в сторону Юнаковки Сумской области.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденных сел Косица и Черкасское Поречное. На видео можно увидеть брошенные позиции ВСУ с техникой и вооружением, в том числе сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие.

Между тем The New York Times пишет, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.