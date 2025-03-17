США планируют переместить военную технику из Германии на полигон в Армении

Соединённые Штаты намерены перебросить сотни единиц оборудования и транспорта со своих баз в Германии на полигоны в Армении. Согласно документации, которую изучил RT, перевозку планируют осуществлять через Грузию. Военный эксперт связывает эту операцию с вероятными совместными учениями Пентагона и армянской армии. Подобное сотрудничество со страной, где есть российские военные базы, может рассматриваться как военное освоение Армении Вашингтоном, отмечают в экспертном сообществе.

По данным портала госзакупок США, командование материально-технического обеспечения армии Соединённых Штатов планирует осуществить перевозку оборудования с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении.

Переброска запланирована на 16 июля. Ожидается, что она продлится до 7 августа. Возвращение в Германию, как указано в тендере на оказание услуг по транспортировке, намечено на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года.

Контракт также предусматривает перевозку оборудования с Армавирского учебного полигона в Армении в порт Поти в Грузии.

Всего планируется перевезти 151 единицу оборудования, включая транспорт, генераторы и специализированные контейнеры.

Помимо логистики, американские военные заказывают такие специфические услуги, как мойка и дезинфекция транспорта от африканской чумы свиней прямо на полигоне в Армении. В рамках контракта в Армению также перебросят восемь машин скорой помощи. Но в тендере есть условие: оборудование нельзя перевозить через Россию, Турцию или Азербайджан из-за «трудностей с дипломатическими разрешениями».

В Дюльмене, откуда планируется перебрасывать технику, базируются подразделения 405-й армейской бригады полевой поддержки США. Эта бригада — ключевой логистический оператор американских войск на европейском и африканском театрах, обеспечивающий поддержку сети арсеналов и баз хранения в Германии, Польше, Италии, Нидерландах, Бельгии и других странах.

В беседе с RT доктор военных наук Константин Сивков отметил, что действия американских войск в Армении создают условия для усиления влияния США в Закавказье.

«Если говорить о конкретном контракте, речь идёт, скорее всего, о новых американо-армянских учениях. Намёки на биообработку техники пока рано трактовать как свидетельство использования территории Армении для биолабораторий, но нельзя исключать, что в будущем американцы могут начать реализовывать такие проекты», — считает эксперт.

По словам Сивкова, Вашингтон в Закавказье пытается ограничивать военное сотрудничество Еревана со странами Евросоюза.

«При этом статус Армении как члена ОДКБ, пусть и в стадии заморозки, несовместим с подобными перемещениями войск США», — заключает эксперт.

Как сообщал ранее RT, в 2024 году прошли совместные американо-армянские военные учения Eagle Partner 2024. Также в рамках совместного партнёрства в Минобороны Армении начал работать представитель армии США.