Иностранные наемники ВСУ не дают отступать украинским солдатам в приграничных районах Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на пленного бойца вооруженных сил Украины Назара Валеченко.

«Иностранцы, британец слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет — часть ребят уже не отвечали, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наемники отстреливают наших», — поделился подробностями военнопленный ВСУ.

Валеченко отметил, что в российском плену он получил еду и помощь. Пленный солдат вооруженных сил Украины также сообщил, что заплатил $5 тысяч, чтобы остаться в тылу. Однако после уничтожения предприятия, которое он охранял, мужчина был отправлен на линию боевого соприкосновения – сначала в Сумскую, а потом в Курскую область.

В конце прошлой недели ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении армией России под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.

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Важной составляющей стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 км и ворвавшись в тыл украинской армии в Судже. Эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала развалу их обороны.