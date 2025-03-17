Пентагон: США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с Киевом

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Пентагон подтвердил, что США возобновили военную помощь Украине, обмен разведданными с Киевом в прежнем объёме.

Пентагон: США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с Киевом
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Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с Украиной.

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв раскритиковал в беседе с RT решение США возобновить обмен разведданными с Украиной.

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