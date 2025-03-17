Британцы расстреливали бегущих из Курской области солдат ВСУ

В Telegram-канале "Северный ветер" опубликовали видео допроса украинского пленного Назара Воличенко. Он сдался российским бойцам в Курской области.

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Ранее Воличенко служил в 12 батальоне Национальной гвардии Украины. Его перевели в батальон "Арей" и отправили в Курскую область. Здесь погибли почти все его сослуживцы.

Командир "Чечен" и его заместитель "Хохол" не пережили минометный обстрел. Еще трое были ранены. Отступать Воличенко боялся, поскольку за ними находился заградотряд с британскими наемниками.

"Слышал по "радейке" разговор, что назад нам идти смысла нет, потому что они будут отстреливать нас. Максим, Ник, Муха там погибли", - рассказал он.

Поэтому солдат вместе с товарищами принял решение сдаться. В плену к нему относятся хорошо, не издеваются.