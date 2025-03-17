СМИ: Россия не откажется от требований по Украине в случае прекращения огня

Россия не станет отказываться от своих изначальных требований по урегулированию конфликта на Украине в случае временного прекращения огня. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По утверждению экспертов, Москва сохраняет свои требования, в том числе территориальные, по урегулированию конфликта на Украине. В материале отмечается, что Кремль и президент Владимир Путин «остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры».

Кроме того, в отчете указывается, что представители внешнеполитического ведомства России неоднократно заявляли о том, что Москва категорически не приемлет появление западных миротворцев на Украине и расценивает это как угрозу прямого столкновения с НАТО.

В связи с этим эксперты считают маловероятным, что Россия будет идти на какие-либо уступки даже в случае временного прекращения огня.

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До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.