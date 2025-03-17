В Германии объяснили, зачем Зеленский проводит перестановки в ВСУ

Решение президента Украины Владимира Зеленского снять с должности начальника генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и назначить на его место Андрея Гнатова связано с «мрачными настроениями» в Киеве и неудачами украинских военных в Курской области. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Потери украинских войск под Курском омрачают настроение в Киеве. Президент Зеленский сейчас меняет руководство своих вооруженных сил», — говорится в тексте.

По мнению авторов, потеря оккупированных территорий Курской области является для Украины «неудачей», которая имеет кадровые последствия. Журналисты напоминают, что Зеленский не первый раз проводит перестановки в военном руководстве на фоне поражений ВСУ.

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«Нельзя отрицать существенные неудачи, понесенные украинцами в борьбе с российской армией за последние недели. Помимо потерь под Курском, на западе России, им пришлось понести территориальные потери на востоке своей страны», — пишет Der Spiegel.

О том, что Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, стало известно 16 марта. Соответствующий указ опубликован на сайте украинских властей. При этом причины кадровых перестановок не называются.