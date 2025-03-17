Хуситы заявили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" осуществили второй удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на атаки США по территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

"Во второй раз за сутки мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, длившаяся несколько часов, была проведена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников", — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "Вооруженные силы Йемена смогли отразить агрессию" со стороны американской авианосной группы. "После обстрела ракетами и беспилотниками авианосца и других кораблей истребители противника были вынуждены вернуться на свои базы", — утверждают хуситы.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил в воскресенье, что USS Harry Truman и сопровождающие его суда были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника. Он добавил, что хуситы намерены продолжать атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, а также блокировать проход израильских коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа. До этого американская армия нанесла удары по израильскому судну Galaxy Leader, которое в ноябре 2023 года было захвачено йеменским движением хуситов "Ансар Аллах".