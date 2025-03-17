Австралия готова направить свои войска в числе миротворцев на Украину

Австралия присоединилась к странам "коалиции желающих", подтвердив готовность отправить своих военнослужащих в числе так называемых миротворцев на Украину. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Глава правительства еще раз подтвердил готовность Австралии "твердо и неизменно поддерживать Украину". "Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях", - заявил он, подчеркнув, что "это отвечает национальным интересам Австралии, поскольку происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона".

Альбанезе также напомнил, что его страна уже направила 1,5 млрд австралийских долларов ($950 млн) на помощь Украине и обучение ее вооруженных сил, и пообещал в будущем, "исходя из возможностей и сравнительных преимуществ" Австралии, поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в онлайн-формате сообщил, что военачальники стран "коалиции желающих" соберутся 20 марта в Лондоне для обсуждения деталей отправки войск Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал, что присутствие войск НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле - угроза для России. По его словам, Москва не примет такой сценарий ни при каких условиях.