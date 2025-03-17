Times: Британия планирует отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок

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Великобритания планирует отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Британия планирует отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок
© РИА Новости
«Премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство разместить британские войска «столько, сколько потребуется» вместе с западными союзниками...», — пишет The Times.

Кроме того, уточняется, что Лондон вместе с западными союзниками обсуждают планы по отправке на Украину около 30 тыс. военнослужащих. Речь идёт о Франции, Турции, Канаде и Австралии.

Также отмечается, что другие страны готовы помочь «с оружием и логистикой».

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен ранее раскритиковал Стармера за призывы надавить на Россию.

Замглавы МИД России Александр Грушко между тем назвал возможные варианты контроля за соблюдением соглашения с Украиной.

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