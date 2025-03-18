В ДНР были подбиты первые в истории спецоперации три танка Abrams. Сделали это операторы беспилотников Александрийского гвардейского мотострелкового соединения.

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Это случилось в Бердычах - селе к западу от Авдеевки, которое потом назвали "кладбищем Abrams". Об этом пишет газета "Красная звезда".

По словам оператора разведывательного дрона с позывным "Луна", во второй половине дня на трассе между Новоселовкой Первой и Семеновкой он заметил столб пыли. Это был Abrams. Вражеские танкисты торопились, хотели проскочить незаметно. Успели даже проехать все Бердычи.

Но когда до позиций штурмовиков оставалось 100 метров, дрон-камикадзе "Пиранья" ударил в двигатель машины. Abrams остановился и задымил. Его окончательно уничтожил второй дрон.

Потом александрийский расчет поразил еще два танка. Все три Abrams операторы дронов подбили обычным кумулятивным выстрелом от РПГ.

"Вторую "коробочку" мы атаковали западнее Бердычей. Третью - на дороге, связывающей Соловьёво и Сокол, юго-западнее Очеретина. Правда, тогда разведывательных дронов у нас в этом районе не было, поэтому чем закончилось дело, сказать не могу. Может быть, сожгли их, может, только повредили. Но мы точно показали украинцам, да и всему миру, что их неуязвимые Abrams горят и будут гореть", - заявил командир подразделения ударных дронов соединения с позывным "Коловрат".

Компания из Екатеринбурга за первый подбитый Abrams выплатила военнослужащим пять миллионов рублей, а за каждый последующий уничтоженный американский или немецкий танк решила выплачивать 500 тысяч. Среди этих бойцов есть и александрийцы, и другие солдаты и офицеры группировки "Центр", и прославившийся на всю страну экипаж танка "Алёша", который в одном сражении уничтожил восемь боевых машин ВСУ.