Переброска бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области была крайне странным решением украинского командования. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

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«Недавно украинцы перебросили две бригады из Курской области в район Красноармейска (Покровска). Это было крайне странное решение в свете скорого российского наступления», — отметил он.

По его словам, это могло помочь российским войскам добиться прорыва в Курской области, который стал самым драматичным сражением, которое произошло за все время конфликта.

Ранее аналитик заявил, что предложение США о прекращении огня вызывает у российской стороны обоснованные опасения. Он напомнил, что договоренности были сорваны уже два раза — сначала Минские соглашения, затем Стамбульская сделка в апреле 2022 года.