Полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил продемонстрирует России, что Соединенные Штаты хотят заключить мир.

"Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьезно нацелены на мир", — заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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Аналитик отметил, что опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованы, и Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы Киев не смог возобновить боевые действия после достижения соглашения.