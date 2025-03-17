Бойцы ВСУ усомнились в возможности перемирия с Россией

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла». Об этом Краматорском.

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Большинство из них сомневаются в возможности прекращения огня на месяц. Они считают, что даже если это произойдет, то они не вернутся домой, так как это фактически будет означать отказ от территорий. «На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. <...> Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — сказал один из собеседников издания.

При этом один из военных отметил, что Россия и Украина должны «попытаться нормализовать отношения», так как в обеих странах много родственников.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин в приграничном районе Курской области. Он сообщил, что его товарищ с позывным Бобер после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же.