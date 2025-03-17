На Западе раскрыли главную ошибку Зеленского с начала СВО

Lenta.ru

Главной ошибкой, которую совершили власти Украины с начала специальной военной операции (СВО), стало решение положиться на Запад. Ошибку украинского лидера Владимира Зеленского раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленту.ру».

На Западе раскрыли главную ошибку Зеленского с начала СВО
© Lenta.ru

«Зеленский думал, что западные страны смогут поставить столько оружия, что это сведет на нет преимущества России», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что украинские власти недооценили решимость не только российского руководства, но и российского общества довести этот конфликт до конца.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. По его словам, позитивные изменения начнутся сразу же.

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