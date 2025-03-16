Раскрыты новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

Российские бойцы, прошедшие по трубе газопровода в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) Судже Курской области, достигнув конечного пункта, еще четыре дня находились под землей, ожидая приказа на атаку. Об этом журналистке Марине Ким сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат» Аид.

Боец подчеркнул, что самым тяжелым испытанием было четырехдневное ожидание в трубе команды на атаку. Солдаты почти ничего не ели, делили воду на глотки, а также собирали конденсат с помощью синтепона из распоротых курток.

Под землей, в тесной трубе высотой 1,4 метра, некоторые бойцы из-за нехватки кислорода падали в обморок, отметил он.

Отмечается, что когда штурмовики появились из-под земли, их заметил украинский разведывательный беспилотник, но ничего предпринять ВСУ не успели.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо.